Офицер ВСУ рассказал, как СПИД косит ряды боевиков "ДНР"

По словам Анатолия "Штирлица" Штефана результаты анализов крови боевиков показали, что они заражены СПИДом.
На Донбассе зафиксирован массовый случай заболевания СПИДом среди террористов одного из полков самопровозглашенной "ДНР".
Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Уточняется, что инцидент произошел в 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток"1-го армейского корпуса Российской Федерации.
После анализа крови 11 боевиков, 8 из них поставили данный диагноз. Среди больных, по данным украинского военного, есть одна женщина.
Напомни, ранее "Штирлиц" сообщил о том, что был уничтожил высокопоставленный боевик - командир мотострелков "ДНР". Позднее он в Сети показал видео точного удара ВСУ по боевиками на Донбассе.