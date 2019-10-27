Офицер ВСУ рассказал, как СПИД косит ряды боевиков "ДНР"

Боевики "ДНР" / Reuters

На Донбассе зафиксирован массовый случай заболевания СПИДом среди террористов одного из полков самопровозглашенной "ДНР".

Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Уточняется, что инцидент произошел в 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток"1-го армейского корпуса Российской Федерации.

После анализа крови 11 боевиков, 8 из них поставили данный диагноз. Среди больных, по данным украинского военного, есть одна женщина.

Напомни, ранее "Штирлиц" сообщил о том, что был уничтожил высокопоставленный боевик - командир мотострелков "ДНР". Позднее он в Сети показал видео точного удара ВСУ по боевиками на Донбассе.