Серьезное ЧП в Киеве: в столице зафиксировали выброс радиации

Загрязненные радиацией фрагменты здания будут утилизированы / УНИАН

28 октября в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории на проспекте Науки, 39 в Киеве зафиксировали повышенный уровень радиации.

Выброс радиации произошел в здании физико-химической лаборатории. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточняют, что превышение уровня радиационного излучения зафиксировано лишь внутри отдельного помещения здания лаборатории. По словам спасателей, снаружи радиационный фон был в норме. Угрозы для персонала лаборатории и окружающей среды нет.

В ГосЧС также добавили, что загрязненные фрагменты здания будут утилизированы. Причины выброса радиации не сообщаются.

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Напомним, 8 августа в России на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. 14 августа в США решили, что взрыв в Архангельской области России был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

26 августа исполняющий обязанности постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов заявил, что целью испытаний реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском была обыкновенная разработка оружия.

Позже в России подтвердили, что после взрыва на полигоне ВМФ РФ радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.