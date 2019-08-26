Постпред России назвал цель смертоносных военных испытаний на Росатоме

В России отрицают факт испытания ядерного оружия / УНИАН

Исполняющий обязанности постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов заявил, что целью испытаний реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском, жертвами взрыва которой стало пять сотрудников Росатома, была обыкновенная разработка оружия.

Карпов подчеркнул, что испытания не касались ядерного вооружения, цитирует его РИА Новости.

По словам российского дипломата, создание оружия было ответной мерой на односторонний выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Постпред России уверяет, что произошедшая под Северодвинском авария не относится к ядерным испытаниям и не нарушает соглашения о запрете подобного рода испытаний.

Напомним:

8 августа в России на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Есть информация о жертвах и раненых.

Минобороны России сразу сообщило, что от полученных травм погибли два человека, шестеро военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы. В то же время российские СМИ назвали иные цифры: погибших было пятеро.

14 августа в США решили, что взрыв в Архангельской области России был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

В России, наконец, подтвердили, что после взрыва на полигоне ВМФ РФ радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.