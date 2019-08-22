"Наелся фукусимских крабов": в РФ отличились смехотворным оправданием радиации после взрыва под Архангельском

22 августа 2019, 15:44

Врача, спасающего пострадавших после взрыва на территории воинской части, обвинили в том, что он сам виноват – привез радиацию из Таиланда.

Из-за взрыва на полигоне в Северодвинске погибли 5 человек, 3 получили травмы и ожоги / atr.ua

Высокий уровень радиоактивного нуклида цезия-137, который обнаружили в организме врача, спасающего пострадавших после взрыва на полигоне в Северодвинске, в РФ оправдали одной из самых нелепых отмазок – мол, когда мужчина был в Таиланде, то наелся "фукусимских крабов".

Как рассказал коллега врача Медузе, 21 сотрудник больницы из 57 прошел обследование в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна в Москве, их туда по десять человек отвозили ночными рейсами.

Как только у первого врача обнаружили цезий, туда вьезд был закрыт, остальных обследовали в местной архангельской больнице.  

"В Бурназяна у моего коллеги выявили цезий. Он молодой мужчина, сейчас у него беременная жена. В медцентре его спросили, куда он ездил в отпуск в последние годы. Он стал перечислять, где путешествовал, и сказал, что когда-то бывал в Таиланде. На это ему сказали, что там, где Таиланд, там и Япония: "Ты просто наелся там фукусимских крабов!". Человек имел контакт с цезием несколько часов, участвовал в проведении операции, нависал над больным без респираторной маски. А потом едет на проверку и ему говорят: "Ой, ну это ты сам виноват, из Таиланда вон привез", - поделился сотрудник больницы.

Он добавил, что, когда больница уже была "загажена цезием-137, военные начали проводить дезактивацию в операционных и приемном покое, выкосили всю траву вокруг, все радиоактивные предметы, которые они не могли обеззаразить, они демонтировали и увезли с собой — в том числе ванну в приемном покое, в которой мы мыли пострадавших".

Напомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. Выяснилось, что погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги. 

9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания.   В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.  

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали. 

Тем временем экологическая организация Greenpeace обвиняет российские власти в сокрытии информации о радиоактивном загрязнении в Архангельской области. 

К томе же, Украину "накрыло" радиационное облако, образовавшееся в результате взрыва и утечки радиации в РФ.

Ранее россиянам рассказали об угрозе после взрыва под Архангельском.

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Россия радиация Архангельск
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