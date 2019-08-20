Перешли на повышенную готовность: в Украине всполошились из-за радиационного облака из РФ

В Украине всполошились из-за радиационного облака из РФ

Украинская радиометрическая сеть гидрометеорологической службы перешла в режим повышенной готовности после сообщения о том, что Украину "накрыло" радиационное облако после взрыва на ракетном полигоне в Архангельской области России.

Чаще замеры поручено брать метеостанциям Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской и Одесской областей.

При этом пока что результаты радиометрических измерений опасений у экспертов не вызывают, сообщила ГСЧС.

Читайте также"Радиации нет, но вы держитесь": россиянам рассказали об угрозе после взрыва под АрхангельскомГипотетически на территории восточных и юго-восточных областей Украины радиоактивно загрязненные воздушные массы могли наблюдаться в ночь с 11 на 12 августа. Но на данный момент никаких изменений в радиационном фоне не наблюдается.

Напомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты ВМФ России. Позднее выяснилось, что погибли пять сотрудников Росатома, а еще трое получили травмы и ожоги.

9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания. В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официально Вашингтон пока не смог подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали.