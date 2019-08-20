"Радиации нет, но вы держитесь": россиянам рассказали об угрозе после взрыва под Архангельском

20 августа 2019, 15:46

Жителям села Нёнокса не рекомендуют ходить на берег Белого моря и брать в руки предметы, которые вынесло на сушу.

Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа / Фото 29.ru

Жителей поселка Нёнокса в Архангельской области, где 8 августа на полигоне взорвалась боевая ракета с источником радиации, уверяют, что никакой радиоактивной угрозы для населения нет. Об этом на записи срытой камеры, которая появилась в Сети, говорит якобы некий российский военный.

Запись опубликовал ресурс Newsader. Когда сделана запись и кто на кадрах - неизвестно. Человек на видео говорит о  том, что  8 августа военные и специалисты Росатома на полигоне проверяли работу ракетного двигателя, который "питается ядерными изотопами". Они зашли на понтон - и после этого под ним "все взорвалось". Что именно - он не уточнил. Понтон подбросило, а люди получили летальные травмы. Военный уверяет, что "никакого из поражающих факторов ядерного оружия в Нёноксе не зафиксировано". А взрыв не был ядерным. По его словам, якобы сдетонировало взрывчатое вещество, после чего радиоактивные элементы "оказались на конструкциях понтонов" и людях. То есть, речь идет, по его словам, о так называемой грязной бомбе. Военный подчеркнул, что радиоактивное заражение поразило только тех, кто находился в непосредственной близости от трестируемого устройства. Первую чистку зараженных радионуклидами провели в поселке, а позже перевезли.

Военный на видео советует жителям поселка не ходить на берег Белого моря, куда волны могут выносить предметы с понтона и зараженные обломки: "Этого делать не надо, потому что произойдут те проблемы, которых вы опасаетесь. Они произойдут в том случае, если кто-то будет подниматься на эти понтоны. Или брать предметы, которые лежат на берегу и кажутся безопасными. Потому берег охраняется".

Среди потенциально опасных предметов он назвал пластмассовый чайник, которым предположительно пользовались испытатели, а также канаты, которые были использованы в ходе испытаний ядерного устройства в Белом море.

Военный также добавил, что испытания этого типа ракеты проводились не только 8 августа, но и "задолго до этого".

В Сети не особо поверили рассказу военного. Люди считают, что их снова обманывают:

Напомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. Выяснилось, что погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги. 

Читайте такжеВзрыв и утечка радиации в РФ: Украину "накрыло" радиационное облако9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания.   В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.  

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали. 

Тем временем экологическая организация Greenpeace обвиняет российские власти в сокрытии информации о радиоактивном загрязнении в Архангельской области. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия взрыв радиация Архангельск новости России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:04
Много украинцев отравились в крутом отеле в Турции: есть погибшие, первые подробности
15:50
Черная зрада: журналист пояснил, почему Украине выгодны закупки угля по схеме "Роттердам+"
15:50
Кремниевая долина 6 сезон: дата выхода, сюжет и актеры финального сезона Видео
15:46
"Радиации нет, но вы держитесь": россиянам рассказали об угрозе после взрыва под Архангельском
15:36
Трагедия Одессе: владелец отеля Токио Стар отказался выплачивать помощь Видео
15:35
В Слуге народа сообщили, кто возглавит Раду Видео
15:26
"Пакость Кличко": журналистка объяснила, зачем КГГА вытурили на Лукьяновку Видео
15:21
Расспросы и допросы: Луценко, Кличко и Парубия вызвали в суд по делу расстрелов на Майдане
15:17
Рандеву Зеленского и Путина: в Кремле развеяли надежду на скорое свидание Видео
14:59
В Еврокомиссии назвали сроки встречи по газу с Украиной и ЕС Видео
14:58
"Сися скоро выпрыгнет": Тина Кароль вышла на сцену без белья Фото
14:43
Эксперт рассказал, подыгрывает ли Порошенко Медведчуку
14:22
Сексапилочка: в росСМИ признали украинку самой сексальной болельщицей Ливерпуля - фото Фото
14:21
Макрон назвал Россию "глубоко европейской страной" и взбесил украинцев Видео
13:57
В НАБУ анонсировали допрос руководителя Офиса президента Видео
13:54
"Хочешь быть русос?": в Испании очередной скандал с украинскими туристами
13:49
Бузова бесстыже скопировала песню Поляковой и прячется от украинской певицы Видео
13:47
СБУ поймала радикала, который планировал теракт во время концерта Квартала 95 в Сумах
13:14
Ночная стрельба в столичном Голосеево: стали известны подробности Видео
13:06
На соратника Порошенко завели уголовное дело: в НАБУ рассказали детали Видео
12:57
Дочь Добкина Алла собирается в политику
12:57
"Стук-стук-стук": у Зеленского пообещали поощрения обличителям коррупции Видео
12:52
До 200 ккал за просмотр: ученые сказали, какие фильмы смотреть для похудения Видео
12:30
Знатный гешефт: Зеленский с Нетаньяху договорились о пенсиях от Украины для израильтян Видео
12:28
"Страпон не жмет?": Maruv показала свой жезл
12:26
Путин начал шантажировать Зеленского условиями для встречи
12:19
В АМКУ собрались назначить дочь преподавателя Зеленского
12:16
Штраф или лишение мандата: Разумков припугнул нардепов наказаниями Видео
12:07
Поиск музыкантов на свадьбу: на что стоит обратить внимание новости компании
11:59
В Харькове раскрыли офицера, оголтело фанатеющего от боевиков и русского мира Фото
11:37
Удивительная миссис Мейзел 3 сезон: дата выхода и новый трейлер Видео
11:31
"Фальсификация и развал дела": Луценко оценил расследование против Грымчака Видео
11:11
Премии вместо парада: Полторак подписал приказ о выплатах военным Видео
11:10
Будет горячо: завтра в Украине припечет до +35 Видео
10:56
Генерал рассказал, как Украине нужно карать Россию за Иловайский котел
10:55
"Как же вы за*бали, с*ки": на Луганщине десятки тысяч абонентов остались без водоснабжения
10:50
Марк Захаров попал в реанимацию: что случилось
10:45
Добирался своим ходом: в Украину прибыл новый посол Франции
10:38
"Какой-то срам": на росТВ расплевались пеной в истерике из-за трейлера украинской комедии Видео
10:21
В Киеве возле метро произошла перестрелка: трое раненых Видео
10:19
"Нах** с Украины": Anna Maria едут в Россию развлекать оккупантов
10:16
По законам военного времени: Разумков предложил рецепт борьбы с мародерами Видео
09:53
В пику Кремлю: Пентагон выложил в Сеть видео испытаний новейшей ракеты Видео
09:47
Сто дней Зеленского: восемь причин для разочарования мнение
09:45
"Зае*ись, вояка": в Киеве маршрутчик унизил ветерана АТО
09:23
"Не следствие, а причина": Супрун укорила Разумкова за незнание сути медреформы Видео
09:13
Зеленский определился с представителем президента в новом созыве Рады
08:59
В Украине разработали схему поставки реверсного газа из Румынии Видео
08:47
"Надо вызывать зоо-патруль": в Сети позубоскалили по поводу мух на мосту Кличко Видео
08:32
Мост между Москвой и Киевом, или Зачем Нетаньяху прилетел в Украину мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять