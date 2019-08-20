"Радиации нет, но вы держитесь": россиянам рассказали об угрозе после взрыва под Архангельском

Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа / Фото 29.ru

Жителей поселка Нёнокса в Архангельской области, где 8 августа на полигоне взорвалась боевая ракета с источником радиации, уверяют, что никакой радиоактивной угрозы для населения нет. Об этом на записи срытой камеры, которая появилась в Сети, говорит якобы некий российский военный.

Запись опубликовал ресурс Newsader. Когда сделана запись и кто на кадрах - неизвестно. Человек на видео говорит о том, что 8 августа военные и специалисты Росатома на полигоне проверяли работу ракетного двигателя, который "питается ядерными изотопами". Они зашли на понтон - и после этого под ним "все взорвалось". Что именно - он не уточнил. Понтон подбросило, а люди получили летальные травмы. Военный уверяет, что "никакого из поражающих факторов ядерного оружия в Нёноксе не зафиксировано". А взрыв не был ядерным. По его словам, якобы сдетонировало взрывчатое вещество, после чего радиоактивные элементы "оказались на конструкциях понтонов" и людях. То есть, речь идет, по его словам, о так называемой грязной бомбе. Военный подчеркнул, что радиоактивное заражение поразило только тех, кто находился в непосредственной близости от трестируемого устройства. Первую чистку зараженных радионуклидами провели в поселке, а позже перевезли.

Военный на видео советует жителям поселка не ходить на берег Белого моря, куда волны могут выносить предметы с понтона и зараженные обломки: "Этого делать не надо, потому что произойдут те проблемы, которых вы опасаетесь. Они произойдут в том случае, если кто-то будет подниматься на эти понтоны. Или брать предметы, которые лежат на берегу и кажутся безопасными. Потому берег охраняется".

Среди потенциально опасных предметов он назвал пластмассовый чайник, которым предположительно пользовались испытатели, а также канаты, которые были использованы в ходе испытаний ядерного устройства в Белом море.

Военный также добавил, что испытания этого типа ракеты проводились не только 8 августа, но и "задолго до этого".

В Сети не особо поверили рассказу военного. Люди считают, что их снова обманывают:

Напомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. Выяснилось, что погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги.

Читайте такжеВзрыв и утечка радиации в РФ: Украину "накрыло" радиационное облако9 августа стало известно, что из-за повышения радиационного фона район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания. В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали.

Тем временем экологическая организация Greenpeace обвиняет российские власти в сокрытии информации о радиоактивном загрязнении в Архангельской области.