Смертоносное облако: Россия наконец признала выброс радиации после взрыва под Архангельском

26 августа 2019, 14:00

На полигоне ВМФ РФ радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

В России подвердили радиацию после взрів на военном полигоне
В России подвердили радиацию после взрів на военном полигоне / lenta.ru

В России, где ранее отличились смехотворным оправданием радиации после взрыва под Архангельском, наконец подтвердили, что после взрыва на полигоне ВМФ РФ радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

По информации, облако радиоактивных инертных газов образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, говорится в сообщении о выявленных случаях изменения радиационной обстановки.

"Северное УГМС и НПО "Тайфун" проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ).", - заявили в Росгидромете, пишут российские СМИ.

Читайте такжеЯдерное ЧП под Архангельском: США обвинили РФ в краже технологийНапомним:

8 августа в России на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Есть информация о жертвах и раненых.

Минобороны России сразу сообщило, что от полученных травм погибли два человека,  шестеро военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы. В то же время российские СМИ назвали иные цифры: якобы два человека погибли, а 15 - получили ранения.

14 августа в США решили, что взрыв в Архангельской области России был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

Как сообщил высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа, официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали.

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