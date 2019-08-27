Взрыв и утечка радиации в РФ: в Норвегии назвали причину

Россия признала выброс радиации после взрыва под Архангельском / torange.biz

На полигоне под российским Северодвинском произошел взрыв ядерного реактора, а не ракеты. Об этом заявил норвежский эксперт по ядерной безопасности Нильс Бемер.

26 августа Росгидромет признал, что после взрыва на полигоне ВМФ РФ радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. По информации, облако образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана. Бемер считает, что эта информация подтверждает факт того, что произошел именно взрыв ядерного реактора, передает The Barents Observer.

"Присутствие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит из-за ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор. Если бы это был радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ), ни один из этих изотопов не был бы обнаружен", - говорит Бемер.

Напомним, 8 августа в России на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Минобороны России сразу сообщило, что от полученных травм погибли два человека, шестеро военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы. В то же время российские СМИ назвали иные цифры: якобы два человека погибли, а 15 - получили ранения.

14 августа в США решили, что взрыв в Архангельской области России был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

26 августа исполняющий обязанности постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов заявил, что целью испытаний реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском была обыкновенная разработка оружия.