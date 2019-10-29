В шести районах Киева ограничат движение из-за генсека НАТО

Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг посетит Украину. Жителей Одессы и Киева предупредили о возможных ограничениях движения транспорта.

Так, ограничения на дорогах ожидаются в среду, 30 октября, и в четверг, 31 октября. Так, в столице пробки на дорогах возникнут в шести районах.

"В столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении Управление государственной охраны в Facebook.

Напомним, что в Киеве закроют одну из центральных станций метро на вход.