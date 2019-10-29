Взрыв в Днепре: в полиции раскрыли возможную причину пожара на заводе

В результате взрыва и пожара на заводе общая площадь разрушений превысила 4 тысячи квадратных метров, сообщили в ГСЧС.
Пожар и взрыв в Днепре на маслоэкстракционном заводе Потоки произошли на складе, на котором хранили подсолнечный шрот.
Возможная причина пожара - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Днепропетровщине.
В полиции добавили, что взрыв в Днепре разрушил крышу склада завода и частично повредил стены. По данным ГУ ГСЧС в регионе, общая площадь разрушений - 4 тысячи 200 квадратных метров.
Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Напомним, взрыв в Днепре на заводе произошел вечером 28 октября, был пожар, обошлось без жертв. СМИ писали, что местные жители приняли взрыв за землетрясение.