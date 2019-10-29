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Взрыв в Днепре: в полиции раскрыли возможную причину пожара на заводе

29 октября 2019, 20:53

В результате взрыва и пожара на заводе общая площадь разрушений превысила 4 тысячи квадратных метров, сообщили в ГСЧС.

Взрыв в Днепре мог произойти из-за нарушения правил безопасности - Взрыв в Днепре
Взрыв в Днепре мог произойти из-за нарушения правил безопасности / dp.dsns.gov.ua

Пожар и взрыв в Днепре на маслоэкстракционном заводе Потоки произошли на складе, на котором хранили подсолнечный шрот.

Возможная причина пожара - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Днепропетровщине.

В полиции добавили, что взрыв в Днепре разрушил крышу склада завода и частично повредил стены. По данным ГУ ГСЧС в регионе, общая площадь разрушений - 4 тысячи 200 квадратных метров.

Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

  • Взрыв в Днепре мог произойти из-за нарушения правил безопасности dp.dsns.gov.ua
  • Взрыв в Днепре мог произойти из-за нарушения правил безопасности dp.dsns.gov.ua
  • Взрыв в Днепре мог произойти из-за нарушения правил безопасности dp.dsns.gov.ua
  • Взрыв в Днепре мог произойти из-за нарушения правил безопасности dp.dsns.gov.ua
  • Взрыв в Днепре мог произойти из-за нарушения правил безопасности dp.dsns.gov.ua
  • Взрыв в Днепре мог произойти из-за нарушения правил безопасности dp.dsns.gov.ua

Напомним, взрыв в Днепре на заводе произошел вечером 28 октября, был пожар, обошлось без жертв. СМИ писали, что местные жители приняли взрыв за землетрясение.

Днепр взрыв завод новости Украины
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