Грибникам на заметку: украинцев шокировала дикая находка в поезде Укрзализныци - опубликовано фото

УЗ знова оскандалилась из-за жутких условий в поезде / Фото Tanusha Laguta

Укрзализныця вляпалась в очередной скандал из-за состояния поездов. В вагоне поезда Запорожье-Бердянск пассажиры обнаружили грибы на белых ножках – они проросли под окном возле столика.

Фото опубликовала в Facebook Татьяна Лагута. Снимок вызвал возмущение украинцев.

"Пока руководитель Укрзализныци насчитывает себе заработную плату по 812 000 гривен в месяц, его подчиненные в подотчетных им вагонах выращивают обычные грибы. А как говорили мудрецы - suum cuique, или - каждому свое", - написад Егор Чичеринда.

"Новый вид сервиса!", - добавил Виктор Шамрай.

"Вычесть у проводников из зарплаты - вместо суточных!", - добавил Игорь Епифанов.

"Думаю, когда публикация дойдёт до УЗ, они скажут, что это в России...", - отметил Егор Клецов.

Некоторые пользователи иронизируют по поводу того, что вагоны УЗ нужно взять грибникам на заметку.

"Едешь такой " оооо, супчик грибной заодно в кружке с железным подстаканником сварить можно", - прокомментировала Антонина Палюк.

Напомним, ранее Укрзализныця влипла в скандал из-за "убитого" вагона. Кроме того, украинцев ужаснули условия в вагоне класса люкс.