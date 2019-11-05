"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе убили террориста группировки Призрак

Александр "Мирон" Миронюк был убит на Донбассе / Telegram-канал Анатолия Штефана

На Донбассе в зоне военного конфликта украинскими бойцами был ликвидирован террорист из группировки "ЛНР" Александр Миронюк.

Такую информацию опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram волонтер и офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). По его данным, Миронюк был ликвидирован в воскресенье, 27 октября.

"04.11.19 Миронюк "Мирон" Александр из "Призрак" сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!", - написал Штефан.

Миронюк состоял в формировании 1-й кировский батальон Призрак, назывался атаманом станицы кировской. Находился в чистилище сайта Миротворец.

Александр Миронюк родился 1 февраля 1971 года. Был родом из города Голубовка Луганской области, воевал в кировском "батальоне" (город Кировск, Россия).

Александр Миронюк воевал за "ЛНР" / Telegram-канал Анатолия Штефана

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