Подняли весь состав: история с побегом опасного преступника получила продолжение

Сбежавший гражданин РФ / сайт Национальной полиции

Правоохранителям удалось оперативно задержать гражданина Российской Федерации, который сбежал из-под стражи во время транспортировки в изолятор временного содержания. После инцидента по тревоге подняли весь состав Васильковского отдела полиции и задействованы дополнительные силы, в том числе пешие и автопатрули, спецназовцы и кинологи.

"Правоохранители максимально блокировали территорию на всех возможных направлениях, куда мог своим ходом отправиться беглец. Граждане, которые помогали в поисках злоумышленника, заметили неизвестного мужчину в окрестностях города Васильков, который бежал от них. Об этом сразу люди сообщили пешим нарядам полиции", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

Отмечается, что беглеца догнали в поле, его доставили в ИВС, где он ожидает решения суда об избрании меры пресечения. Теперь гражданин РФ получил еще одно уголовное производство, но в этот раз по статье 393 "Побег с места лишения свободы или из-под стражи" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что в аэропорту Борисполь задержали гражданина Российской Федерации, которого разыскивают за совершение ряда преступлений. Но во время транспортировки в изолятор он сбежал.