В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: опубликовано фото

Троллейбус стоял на остановке в момент возгорания / Фото facebook.com/DSNSKyiv

Утром 8 ноября в Киеве произошло ЧП - прямо во время движения по маршруту загорелся троллейбус с пассажирами.

Инцидент произошел около 8:30 утра в Шевченковском районе на перекрестке улиц Щербаковского и Ружинской. Как сообщили на странице ГосЧС в Киеве в Facebook, в троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке, потом - возгорание.

Уточняется, что троллейбус в это время стоял на остановке, внутри транспортного средства были пассажиры.

"Водитель объявил, чтобы они вышли из салона и самостоятельно потушил огонь", – уточнили спасатели.

ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Фото facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, 24 октября в Белгороде-Днестровском Одесской области маршрутный автобус, в салоне которого находились пассажиры, прямо во время движения попал в провал. Яма на дороге образовалась под автобусом маршрута 104 на улице Шевченко. По предварительной информации, провал образовался над подземными коммуникациями – из ямы были слышны потоки воды.