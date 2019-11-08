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Признал ПЦУ: патриарху всей Африки грозит наказание от РПЦ

8 ноября 2019, 19:56

Решение Федора II признать ПЦУ глубоко опечалило РПЦ, сказал замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

РПЦ должна наказать Федора II за признание ПЦУ - ПЦУ новини
РПЦ может наказать Федора II за признание ПЦУ / mirvam.org

Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил, что в Русской православной церкви должны наказать патриарха Александрийского и всей Африки Федора II за признание Православной церкви Украины.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл не сможет продолжать упоминать имя Федора II во время богослужений, рассказал Балашов Интерфаксу.

По словам собеседника агентства, дальнейшее решение относительно Федора II примет синод Московского патриархата.

"Русская православная церковь глубоко опечалена информацией о решении Александрийского патриарха Феодора признать Епифания... в качестве руководителя Православной церкви Украины и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви", - сказал Балашов.

Феодор II упомянул главу ПЦУ Епифания 8 ноября во время литургии в храме Архангелов, который находится в Каире. Позже выяснилось, что патриарх всей Африки год назад поддерживал Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Напомним, 15 декабря 2018 года в центре Киева - в Софийском соборе - состоялся Объединительный собор, на котором была создана ПЦУ. УПЦ МП не вошла в состав новосозданной церкви.

РПЦ Кирилл Митрополит Епифаний ПЦУ Николай Балашов Федор II
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