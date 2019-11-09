Около Шулявского путепровода раскопали боеприпасы времен Второй мировой

Возле Шулявского моста обнаружили склад боеприпасов / Фото: пресс-служба КГГА

В центре Киева возле Шулявского путепровода при замене инженерных сетей найден склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

"Замена инженерных сетей — очень полезный процесс. Только что при таких работах в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", — цитирует пресс-служба столичной мэрии заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

На место инцидента оперативно вызвали специалистов Мобильного спасательного центра ГосЧС.

По словам Пантелеева, специалисты сейчас уже изъяли 35 снарядов различных типов времен Второй мировой войны. Однако, очевидно, находки еще предстоят, поскольку работы продолжаются.

В КГГА заверили, что боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке, прилегающую территорию внимательно обследуют.

/ Фото: пресс-служба КГГА

/ Фото: пресс-служба КГГА

Как ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1 050 млн грн сметной стоимости работ.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что строительство Шулявского путепровода может затянуться из-за торможения сноса пятого цеха завода Большевик, на месте которого должны возвести один из съездов с нового моста.