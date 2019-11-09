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В Одессе прошли первые испытания Айлендов в открытом море: зрелищные фото

9 ноября 2019, 18:21

Моряки проверяют работу всех механизмов.

  • Айленды в Одессе Фото: Думская
  • Айленды в Одессе Фото: Думская
  • Айленды в Одессе Фото: Думская
  • Айленды в Одессе Фото: Думская

В Одессе 9 ноября начались первые испытания в открытом море катера украинских ВМС типа Айленд, который передали Украине США.

Как сообщает Думская, в 12:50 из Практической гавани одесского порта отчалил патрульный катер Р191 Старобельск.

Уточняется, что на борту судна находится командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко, украинский экипаж и американские специалисты. Моряки тщательно проверили работу всех систем и механизмов новых единиц украинского флота.

Катер не планировали разгонять до максимальной скорости, однако не составило труда разогнать его до 28 узлов, что больше, чем способны Гюрзы.

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