В Одессе прошли первые испытания Айлендов в открытом море: зрелищные фото

В Одессе 9 ноября начались первые испытания в открытом море катера украинских ВМС типа Айленд, который передали Украине США.

Как сообщает Думская, в 12:50 из Практической гавани одесского порта отчалил патрульный катер Р191 Старобельск.

Уточняется, что на борту судна находится командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко, украинский экипаж и американские специалисты. Моряки тщательно проверили работу всех систем и механизмов новых единиц украинского флота.

Катер не планировали разгонять до максимальной скорости, однако не составило труда разогнать его до 28 узлов, что больше, чем способны Гюрзы.