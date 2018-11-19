В Одессу для испытаний прибыли военные катера "Кентавр"

В Одессу из Киева своим ходом прибыли десантно-штурмовые катера проекта 58503 ("Кентавр"), которые были построены по заказу Министерства обороны Украины.

Корабли в Одессе будут проходит следующий этап испытаний, сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

Первый этап, заводские испытания, "Кентавры" прошли на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком", после чего они совершили успешный переход из Киева в Одессу. В Одессе на катера установят приборы, после чего они пройдут ходовые испытания в море.

Читайте такжеВСУ выложили за доставку подержанных американских катеров 280 миллионовВ "Кентаврах" можно разместить 36 морских пехотинцев со снаряжением и вооружением и имеют места для проживания экипажа. Вооруженные катера реактивными системами залпового огня, и ПЗРК.

Напомним, 28 сентября в США на военно-морской базе в Балтиморе Военно-морским силам Украины в присутствии президента Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны Майкла Макаллистера прошла церемония передачи двух катеров класса "Айленд".