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"Я научу их говорить по-украински!": на Закарпатье - скандал на фестивале вина из-за венгерского языка

10 ноября 2019, 09:40

Фестиваль молодого вина на Закарпатье омрачился скандалом на языковой почве.

Женщина утверждала, что украинский язык обижают / скриншот

На фестивале молодого вина на Закарпатье разгорелся скандал на языковой почве. Одна из посетительниц жестко повздорила с продавцом венгерской уличной еды. В частности, женщине не понравилось, что девушка сказала, что не понимает украинский язык.

Видео инцидента опубликовал на странице в Facebook пользователь Csornyij Dávid. Как видно на кадрах, к женщине подошла прохожая и попыталась ее успокоить, на что та ответила: "Они мне хамят! Она говорит, что не понимает украинского. Но я научу их говорить по-украински!". Также она акцентировала на том, что украинский язык обижают.

"Я не знаю где вы будете через пару лет, может вы будете в Венгрии, но пока что вы на территории Украины", - сказала возмущенная женщина.

"Досадно, что это может произойти в ХХІ веке в такой многоэтничной зоне. Мне жаль, что ее обслужили. Надеюсь, ей понравится венгерская пища", - прокомментировал на венгреском языке пользователель соцсети Csornyij Dávid и предложил отправить героиню видео на восток Украины, где такое поведение ей не позволят.

Другие пользователи написали множество возмущенных комментариев по поводу инцидента. Все они – на венгерском языке. В основном, пользователи соцсети негодуют из-за поведения украинки.

"Мы всегда жили здесь, и наши предки. И они были венграми", - высказалась Rozália Juhász.

Подключились в обсуждению ситуации и украиноязычные граждане.

"Я никогда не имел ничего против других языков. Но в какой-то степени эта женщина права. Мы когда едем в другую страну - мы общаемся на их языке. А то, что вы пишете здесь в комментах - это межнациональное разжигание. Женщина-продавец – молодец, нашла выход из ситуации, заговорив на украинском. Я отношусь к нацменьшинствам также - но я уважаю все языки. Поэтому я бы предлагал задуматься над этим видео. И давайте уважать друг друга и место, где мы живем. И, пожалуйста, не забывайте, что мы в первую очередь Люди!", - написал Алексей Кадачигов.

"Можно было культурно себя вести, как вела себя продавец. Попросить хорошо. Вот в чем разница", - прокомментировала Gizella Nagy.

"В первую очередь, пора бы уже понять что многим селам на Закарпатье не позволили учиться на украинском", - нашел оправдание Turzai Laci.  

Напомним, в одном из детсадов Киева вспыхнул скандал на языковой почве − русскоязычные родители массово осудили мать и девочку за общение на украинском языке.

Кроме того, в Софиевской Борщаговке Киевской области полицейские оштрафовали автолюбителя, жена которого сделала им замечание об использовании русского языка.

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