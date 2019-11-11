"Прямо сейчас": посол Франции предсказал окончание войны на Донбассе

Когда закончится война на Донбассе – посол Франции заявил о прогрессе "прямо сейчас"

Французский лидер Эммануэль Макрона уверен: именно сейчас у Украины есть окно возможностей, чтобы приблизить окончание войны на Донбассе.

Точку зрения главы Франции озвучил новый посол Франции в Украине Этьен де Понсен, прибывший в Украину в августе 2019. По его словам, международному сообществу как раз пора перейти к действиям и в итоге поставить в этом вопросе точку.

"Минские договоренности, подписанные в 2015 году, действуют на сегодняшний день. Формула Штайнмайера уточняет некоторые аспекты их реализации. Ее согласования способствует приближению перспективы проведения саммита Нормандского формата", – цитирует Обозреватель слова посла.

Читайте такжеГармоничные отношения Путина и Макрона по-настоящему пугаютПонсен добавил, что саммит в нормандском формате состоится – хотя даты проведения до сих пор нет.

"…но важным будет желание со стороны всех участников саммита быстрее закончить этот ужасный конфликт, который не является замороженным конфликтом, как иногда можно прочитать об этом в международной прессе. Это конфликт, который продолжается, принося новые жертвы", – отметил представитель Франции.

Ранее аналитик спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе. Украине необходимо готовиться к долгому противостоянию, полагает эксперт.

В свою очередь астролог назвал дату, когда Зеленский и Путин договорятся о мире. Президенты скоро достигнут договоренности насчет окончания войны, спрогнозировал Влад Росс.