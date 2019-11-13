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"Остались врагами": в Украине нет предпосылок для примирения - эксперт

13 ноября 2019, 02:32

В Украине конфликт на Донбассе пытаются заболтать, считает Светлана Чунихина.

Разрушение, Донбасс, Донецк, Луганск
В Украине нет предпосылок для примирения, считает Светлана Чунихина

В украинском обществе есть желание закончить войну, однако отсутствуют психологические предпосылки для примирения, заявила политический психолог Светлана Чунихина.

"У нас есть острый, открытый конфликт, который мы сейчас мы пытаемся в нашем национальном стиле заболтать и замести, сделать вид, что его не существует", подчеркнула она в интервью Ukrlife.tv.

По ее мнению, незавершенный конфликт не удастся "замазать" и он все равно "будет прорываться".

"Мы хотим, чтобы этого не было, мы можем сделать вид, что этого нет, но мы не можем сделать так, чтобы этого не было. Для этого нужно предпринять какие-то шаги. С той стороны (ОРДЛО, - ред.) люди со своим видением. Мы остались врагами", - добавила Чунихина.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс война Украина Светлана Чунихина
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