"Кадрами сложно разбрасываться": Геращенко объяснил, почему Аваков остался во главе МВД

Арсен Аваков / УНИАН

Арсен Аваков остался во главе министерства внутренних дел сохранил свой пост при президенте Владимире Зеленском исключительно из-за своей "мудрости и профессионализма".

С таким заявлением во вторник, 12 ноября, выступил в эфире Радио НВ замглавы ведомства и экс-нардеп Антон Геращенко.

"Потому что он мудрый и профессиональный человек [он остался на посту, — Ред.]. И потому что такими кадрами сложно разбрасываться. [...] Арсен Аваков сделал то, что он должен был сделать: он стал гарантом честности выборов, фактически гарантом Конституции, и обеспечил возможность провести выборы и президентские, и парламентские честно", — заявил он.

Кроме того, Геращенко уверен, что именно Аваков выступил добился гарантиии выполнения Конституции во время президентских и досрочных парламентских выборов в Украине-2019.

Напомним, ранее тало известно, сколько Арсен Аваков заработал на посту главы МВД в новом правительстве под руководством Алексея Гончарука.