  1. Главная
  3. Украина

Эксперт рассказала, почему вымирают украинские села и можно ли этого избежать

15 ноября 2019, 15:57

По мнению Эллы Либановой, максимальный уровень снижения сельского населения в Украине обусловлен вполне четкими факторами.

Село
Украинское село. Иллюстративное фото / УНИАН

Элла Либанова, известный ученый-демограф, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде прокомментировала ситуацию, сложившуюся из-за постоянного перетекания населения Украины из сел в города.

"Ответ довольно сложный прежде всего потому, что мы точно не знаем, сколько людей сейчас живет в сельской местности. Перепись проводилась очень давно - еще в 2001 году. А текущий учет не позволяет установить численность и состав населения отдельных регионов, территорий, а небольших поселений и подавно. Сельского населения это касается прежде всего за массового выезда людей в городских поселений и других стран. О городском населении мы хотя бы думаем, что что-то знаем", - заявила она.

По мнению Либановой, максимальное снижение сельского населения в Украине - практически неотвратимо из-за чисто логистических/экономических проблем.

Читайте такжеЕлла Лібанова: В разі розпаду Росії на Україну чекатимуть страшні наслідки"Процесс вымирания сельского населения неизбежно, потому что Украина пошла абсолютно неевропейским путем. В Европе сельская местность развивается благодаря тому, что там есть нормальное дорожно-транспортное сообщение между любым сельским поселением и городом, в котором есть развит рынок труда, услуг, в том числе образовательных, медицинских и бытовых. То есть в Европе человек может жить в сельской местности, но работать, учиться и удовлетворять свои потребности в городе.В Украине из-за отсутствия нормального дорожно-транспортного сообщения люди такого образа жизни вести просто не в состоянии", - полагает она. 

Как утверждает Либанова, единственный способ хоть как-то не допустить, чтобы украинские села полностью обезлюдели - масштабная работа над дорожной инфраструктурой.

"Молодежь не хочет жить в сельской местности, потому что там нет возможности работать там, где ему хочется, нет возможности получить такое образование, как ей хочется (и это понятно - университет не может быть построен в каждом селе), нет нормальных развлечений, от молодежь из села уезжает. Люди среднего возраста также выезжают, но не так массово.Единственная возможность обеспечить надлежащее развитие сельских поселений - это восстановить дороги. Другого пути просто нет.По официальной статистике, примерно треть всего населения Украины живет в сельской местности. Мы так думаем, но лично у меня есть в этом большие сомнения.

Напомним, ранее Элла Либанова рассказала, чем менталитет жителей Донбасса отличается от менталитета жителей остальной Украины. До этого эксперт спрогнозировала вероятность массовых протестов.

города села Элла Либанова Украина украинцы
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказала, почему вымирают украинские села и можно ли этого избежать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:30
Легенда Динамо возглавил команду УПЛ
16:05
Метро Киева: когда и на каких станциях будет 4G Internet
16:04
"Путин х*йло": украинские фанаты передали привет России Видео
16:00
"Оргия, придержите трусы": Maruv выпустила новый клип Don't Stop Видео
16:00
M1 Music Awards Пять 2019 Украина: полный список участников и номинации Фото Видео
15:57
"Мы создали": Фарион сделала громкое заявление о России
15:57
Эксперт рассказала, почему вымирают украинские села и можно ли этого избежать
15:48
На артскладах в Балаклее снова гремят взрывы: СМИ рассказали о раненых Видео
15:38
Известный режиссер указал на достоинство Зеленского Видео
15:25
"Друзья ФСБ": Гончарук в Раде повздорил с нардепами
15:23
Новости о повышении пенсии в Украине 2020: когда и насколько Видео
15:22
Сербия - Украина: "сине-желтые" прибыли в Белград на матч отбора Евро-2020 Фото
15:17
Кличко рассказал, когда и как выйдет построить метро на Троещину
15:00
Рада дала старт отмене госмонополии на производство спирта
14:56
"Очень сложное решение": в Слуге народа высказались о мире на Донбассе
14:53
Пропала звезда фильма Гостья из Будушего: все подробности трагедии
14:51
Винниковская Табачная Фабрика признана одним из лучших налогоплательщиков в Украине
14:30
Экс-игрок МЮ рассказал, кто неоднократно доводил Роналду до слез
14:29
Майнить с майном: на Тернопольщине добывали криптовалюту на мощностях Укрзализныци
14:20
Дуэйн Джонсон погиб: в сети обсуждают смерть актера
14:15
Использовал вазелин не по назначению: вскрылась жуткая правда про Руки-Базуки
14:11
В Кабмине озвучили колоссальную сумму долга ОРДЛО за газ
14:08
Ярмоленко: Матч Сербия - Украина не будет для нас товарищеским
13:58
"Беда и если холода": На Киевщине мужчина из-за долго за газ и свет зажег в квартире костер
13:57
Дело о закупке бронежилетов: суд арестовал чиновников Минобороны
13:57
Как поздравить с Днем работника сельского хозяйства 2019 на словах и в анимированных открытках Фото
13:48
Верещук ушла с поста представителя Кабмина в Раде без решения Гончарука
13:43
"Девушка Ювентуса": сексуальная болельщица "зебр" стала популярной после матча с Миланом Фото
13:36
Порошенко начал прогуливать допросы в ГПУ: стали известны детали
13:36
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит - как красиво проводить Видео
13:22
"Шантаж не пройдет": в МИД Украины огрызнулись в сторону Венгрии
13:20
Уайлдер рассказал, когда завершит карьеру
13:05
"Чтобы мальчик не пропал": Лолита оплачивала мужу любовниц
13:02
Украинский баскетболист сделал дабл-дабл в матче НБА Видео
13:01
Стабилизаторы для телефонов: идеальные кадры в ваших руках новости компании
13:00
Полякова и Скороход не окончательно выгнали из Слуги народа – Арахамия
12:51
Ухо Кремля: телефонную беседу Трампа об Украине могли подслушать россияне – СМИ
12:49
Тело знаменитой рокерши нашли в Москве: все подробности
12:46
Финансовый сюрприз, горький самообман: гороскоп на завтра предупредил о нежданчиках
12:44
Двойное гражданство в Украине: в МИД назвали сроки принятия закона
12:39
Срыв транзита через Украину: Нафтогаз ответил на газовые стенания Путина
12:15
Total crash: Португалия уничтожила Литву в матче отбора Евро-2020
12:02
В Раде рассказали, когда продолжится разведение сил на Донбассе
12:01
Евро-2020: определились еще четыре участника финальной части турнира Видео
11:58
"Зачем быть вместе?": озвучена официальная причина исключения Скороход и Полякова
11:58
"Прихожу в себя": судья МастерШефа попал в больницу
11:56
Стало известно, когда и где похоронят убитую доцентом-"потрошителем" Соколовым девушку
11:53
"Дикая коррупция": Гончарук анонсировал громкую отставку в Укрзализныце Видео
11:39
"Чистки" в Слуге народа: Скороход и Поляков прокомментировали исключение из фракции Видео
11:38
Украина - Эстония: Шевченко прокомментировал драматическую победу своей команды
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять