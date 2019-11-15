Эксперт рассказала, почему вымирают украинские села и можно ли этого избежать

Украинское село. Иллюстративное фото / УНИАН

Элла Либанова, известный ученый-демограф, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде прокомментировала ситуацию, сложившуюся из-за постоянного перетекания населения Украины из сел в города.

"Ответ довольно сложный прежде всего потому, что мы точно не знаем, сколько людей сейчас живет в сельской местности. Перепись проводилась очень давно - еще в 2001 году. А текущий учет не позволяет установить численность и состав населения отдельных регионов, территорий, а небольших поселений и подавно. Сельского населения это касается прежде всего за массового выезда людей в городских поселений и других стран. О городском населении мы хотя бы думаем, что что-то знаем", - заявила она.

По мнению Либановой, максимальное снижение сельского населения в Украине - практически неотвратимо из-за чисто логистических/экономических проблем.

Читайте такжеЕлла Лібанова: В разі розпаду Росії на Україну чекатимуть страшні наслідки"Процесс вымирания сельского населения неизбежно, потому что Украина пошла абсолютно неевропейским путем. В Европе сельская местность развивается благодаря тому, что там есть нормальное дорожно-транспортное сообщение между любым сельским поселением и городом, в котором есть развит рынок труда, услуг, в том числе образовательных, медицинских и бытовых. То есть в Европе человек может жить в сельской местности, но работать, учиться и удовлетворять свои потребности в городе.В Украине из-за отсутствия нормального дорожно-транспортного сообщения люди такого образа жизни вести просто не в состоянии", - полагает она.

Как утверждает Либанова, единственный способ хоть как-то не допустить, чтобы украинские села полностью обезлюдели - масштабная работа над дорожной инфраструктурой.

"Молодежь не хочет жить в сельской местности, потому что там нет возможности работать там, где ему хочется, нет возможности получить такое образование, как ей хочется (и это понятно - университет не может быть построен в каждом селе), нет нормальных развлечений, от молодежь из села уезжает. Люди среднего возраста также выезжают, но не так массово.Единственная возможность обеспечить надлежащее развитие сельских поселений - это восстановить дороги. Другого пути просто нет.По официальной статистике, примерно треть всего населения Украины живет в сельской местности. Мы так думаем, но лично у меня есть в этом большие сомнения.

Напомним, ранее Элла Либанова рассказала, чем менталитет жителей Донбасса отличается от менталитета жителей остальной Украины. До этого эксперт спрогнозировала вероятность массовых протестов.