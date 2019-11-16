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В Донецке фирма "утонула" в нечистотах: названа причина ЧП

16 ноября 2019, 13:10

Одной из донецких фирм в пятницу не повезло.

В Донецке агропромышленная фирма утонула в нечистотах - Новости Донецка
В Донецке произошла авария на коллекторе, агропромышленная фирма "утонула" в нечистотах / beztabu.net

В пятницу днем, 15 ноября, в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке произошла авария на коллекторе, и нечистоты залили территорию фирмы.

Чрезвычайное происшествие случилось в Буденновском районе города, в нечистотах "утонула" агропромышленная фирма - Агрофирма Тепличный, сообщили в так называемом "МЧС ДНР".

По данным пособников боевиков, подтоплены складское помещение с зерном и один приусадебный участок. Ремонтные работы на коллекторе решили провести сегодня - 16 ноября.

"В 11:30… (произошла - Ред.) авария на напорном канализационном коллекторе Райуправленческий Ø (диаметр - Ред.) 1400 мм канализационной насосной станции, которая привела к сбросу неочищенных сточных вод на территорию агропромышленной фирмы…", - поделились в "МЧС ДНР".

Ранее стало известно, что на донецком кладбище произошел ужасный инцидент - прогремел взрыв, пострадали три человека. В "народной милиции ДНР" утверждали, что люди пострадали во время уборки. 

ДНР Донецк авария коллектор фирма нечистоты
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