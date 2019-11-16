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"Была бы жива...": поезд насмерть сбил 18-летнюю спортсменку под Киевом

16 ноября 2019, 15:17

Находясь в наушниках, Амина Булах не услышала приближения поезда и попала под его колеса.

  • Амина Булах погибла Instagram/Амина Булах
  • Амина Булах погибла Instagram/Амина Булах
  • Амина Булах погибла Instagram/Амина Булах
  • Амина Булах погибла Instagram/Амина Булах
  • Амина Булах погибла Instagram/Амина Булах

Ужасная трагедия произошла под Киевом 14 ноября.18-летняя спортсменка и член женской молодежной сборной Украины по боксу Амина Булах попала под колеса поезда и погибла.

"Ужасная весть пришла к нам с Киевщины. При трагических обстоятельствах погибла член женской молодежной сборной Украины Амина Булах", - сообщили на странице Украинской федерации бокса в Facebook.

В полиции уточнили, что Булах поздно вечером вышла из аптеки и попала под колеса поезда, который направлялся из Киева в Фастов.

"Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда. Девушка погибла на месте", - сообщили в ведомстве.

В сентябре этого года Алина Булах выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы в столице Болгарии Софии.

Отметим, в соцсетях украинцы выражают соболезования семье девушки, и в то же время упрекают за наушники.

"Молода, красива, перспективна – шкода... Не сприйміть мене не правильно, ну це як гучно треба було слухати музику, щоб не відчути гул і вібрацію руху поїзда?? Я ще зрозумів би, якби була на підпитку. І повне нехтування правил безпеки поведінки. Шкода, але дуже безглуздо...", - отметил Григорий Лахно.

"Дуже жалко дівчину..Така гарна,молода,талановита. Чому сталась така біда з нею?!! Бідні батьки. Співчуваю.. Царство небесне АМІНІ..", - пишет Антонина Дарченко.

"Приносим искренние саболезнования родным, друзья, коллегам. Скорбим с вами. БЕЛАРУСЬ....... Боксеры мужчины девушки города Гомеля", - пишет Михаил Мешков.

"Погибшей девочке Светлая память. А живым всем урок - технику безопасности никто не отменял. Выполняла бы - была бы жива", - добавил Виталий Григоров.

"Глупо погибла. Мои соболезнования семье и близким", - убежден Юрий Лукшиц.

Читайте также"Заинтересованных было немало": известный политолог внезапно умер в поезде в РоссииНапомним, ранее сообщалось, в Санкт-Петербурге под колесами электрички трагически погиб 15-летний футболист Зенита-84 Максим Давлатов.

По данным следователей, машинист подавал сигналы и тормозил, но избежать трагедии не удалось. Молодой человек переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу. При этом, по рассказам очевидцев, парень увлекся телефоном, был в наушниках и не слышал сигнала приближающегося поезда.

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