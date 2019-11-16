"Бандитское похищение": адвокат рассказал о задержании банкира Гриценко

Александр Гриценко / 5 канал

Адвокат Денис Галанский прокомментировал задержание силовиками главы правления Укрэксимбанка Александра Гриценко.

Как подчеркнул Галанский, задержание Гриценко проходило без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований.

"СБУ комментирует устроенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - цитирует адвоката Интерфакс-Украина.

Читайте такжеХищения в Укрэксимбанке: СБУ нашла следы "ОПГ Порошенко"Он отметил, что вместо доставки его подзащитного ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам.

"Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8 часов" – добавил Галанский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в воскресенье неизвестные забрали Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.

Затем пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что задержанного поместили в изолятор временного содержания.