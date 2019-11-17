"90-е отдыхают": появились подробности взрыва в общежитии в Киеве

В Деснянском районе Киева на ул.Карла Маркса 16 ноября произошел взрыв в общежитии, в результате которого один человек погиб на месте, а второй – при оказании медицинской помощи.

По информации копов, причиной гибели двух человек в столичном общежитии вечером 16 ноября стал взрыв гранаты.

"Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, предварительно в комнате взорвалась граната", - отмечается в сообщении полиции.

По словам Крищенко, личности погибших установлены. Они сами не из Киева, в столицу приехали на работу: один работал охранником, а второй – на строительстве.

"По данному факту будет открыто производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавил генерал Крищенко.

Отметим, в соцсетях украинцы пишут, что этот взрыв – эхо войны.

"Такого беспредела ещё не было. Спокойно жили, не боялись гулять по вечерам. Что с нами случилось, откуда эта жестокость?" - вопрошает Светлана Туркина.

"90-е отдыхают", - убеждена Вера Рудь.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве в общежитии прогремел взрыв. В полиции Киева Читайте такжеВзрывы в Балаклее: в Генштабе ВСУ подтвердили человеческие жертвыотметили, что сообщение о взрыве в общежитии поступило 16 ноября около 21:00.

"По адресу прибыли руководство Главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - информировал отдел коммуникации полиции Киева.