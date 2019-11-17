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"90-е отдыхают": появились подробности взрыва в общежитии в Киеве

17 ноября 2019, 09:11

В результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве погибли охранник и строитель.

  • Взрыв в общежитии Фото: отдел коммуникации полиции Киева
  • Взрыв в общежитии Фото: отдел коммуникации полиции Киева
  • Взрыв в общежитии Фото: отдел коммуникации полиции Киева
  • Взрыв в общежитии Фото: отдел коммуникации полиции Киева

В Деснянском районе Киева на ул.Карла Маркса 16 ноября произошел взрыв в общежитии, в результате которого один человек погиб на месте, а второй – при оказании медицинской помощи.

По информации копов, причиной гибели двух человек в столичном общежитии вечером 16 ноября стал взрыв гранаты.

 "Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, предварительно в комнате взорвалась граната", - отмечается в сообщении полиции.

По словам Крищенко, личности погибших установлены. Они сами не из Киева, в столицу приехали на работу: один работал охранником, а второй – на строительстве.

 "По данному факту будет открыто производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавил генерал Крищенко.

Отметим, в соцсетях украинцы пишут, что этот взрыв – эхо войны.

"Такого беспредела ещё не было. Спокойно жили, не боялись гулять по вечерам. Что с нами случилось, откуда эта жестокость?" -  вопрошает Светлана Туркина.

"90-е отдыхают", - убеждена Вера Рудь.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве в общежитии прогремел взрыв. В полиции Киева Читайте такжеВзрывы в Балаклее: в Генштабе ВСУ подтвердили человеческие жертвыотметили, что сообщение о взрыве в общежитии поступило 16 ноября около 21:00.

"По адресу прибыли руководство Главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - информировал отдел коммуникации полиции Киева.

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