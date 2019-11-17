Мат и мордобой: в Черновцах устроили жестокое избиение из-за украинского языка

Кулак, избиение / ТСН

В Черновцах охранники одного из ресторанов жестоко избили посетителя после того, как он обратился к ним с просьбой разговаривать с ним на украинском языке.

Как сообщает molbuk.ua, инцидент произошел 14 ноября в заведении на улице Комарова.

"Охранники с кем-то конфликтовали. Я начал снимать это на телефон. Когда они это увидели, то подошли и ударили меня по руке, после чего телефон упал. Далее последовал поток нецензурной лексики на русском языке в мою сторону. Я попросил говорить со мной нормально и украинском языке. На это они ответили кулаками ", - рассказал потерпевший.

Избитый обратился с заявлением о совершении правонарушения в полицию и снял побои.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Закарпатье вспыхнул скандал на фестивале вина из-за венгерского языка.