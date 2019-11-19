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Под Львовом в огне погиб офицер ВСУ: все подробности

19 ноября 2019, 10:27

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Пожар в военной части во Львовской области
Пожар в воинской части во Львовской области / ГСЧС

Смертельный пожар произошел во вторник, 19 ноября, в воинской части во Львовской области. Инцидент произошел в поселке Старычи рано утром.

"Сегодня, 19 ноября 2019 года, около 5:00 утра в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи, Яворивского района Львовской области, произошел пожар", - говорится в сообщении пресс-службы Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что в результате происшествия один человек погиб, а еще один госпитализирован с ожогами.

"В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск", – отмечается в сообщении.

Представитель Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Антон Миронович рассказал в комментарии ZAXID.NET, что при пожаре погиб офицер ВСУ 1975 года рождения, при этом еще один военный 1978 года рождения получил ожоги спины и рук.

Сообщается, что в помещении, где произошло возгорание, не было никого, кроме двух офицеров. На месте инцидента работали сотрудники ГСЧС и представители Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь был ликвидирован около 8:00, но помещение выгорела полностью. К борьбе с огнем привлекли шесть единиц техники и 35 пожарных.

Напомним, что ранее в селе Медведевка Чигиринского района Черкасской области в одном из жилых домов произошел пожар, погибли двое маленьких детей, один малыш попал в реанимацию.

фото пожар ГСЧС Львовская область воинская чать
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