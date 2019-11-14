Тушили четыре часа: под Винницей сгорел военный склад

Причины возгорания устанавливаются / 1zoom.ru

В среду, 13 ноября, на военном складе вещевого имущества 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Винницкой области вспыхнул пожар. Спасатели тушили огонь почти четыре часа. О этом сообщил пресс-центр 59-й ОМПБр на странице в Facebook.

Возгорание возникло около 17:00 в среду. В 18.32 работники ГосЧС Украины в Винницкой области пожар локализировали, в 20.40 - ликвидировали. Жертв и пострадавших среди личного состава воинской части в результате пожара нет. Также уточняется, что убытки, причиненные в результате пожара, на боеспособность воинской части не влияют.

Причины возгорания устанавливаются. По данному факту назначено служебное расследование, отметили в штабе бригады.

Напомним, 11 сентября на складах Минобороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва. В результате инцидента пострадавших не было.

9 октября 2018 года возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала Минобороны, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта.