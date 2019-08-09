В РФ на военных складах гремят новые взрывы, есть раненые

Местные жители рассказали о том, что слышали новые взрывы / Reuters

В Красноярском крае России, на военном складе под Ачинском, произошли новые взрывы не месте недавнего пожара и разрывов боеприпасов.

Местные жители рассказали о том, что слышали новые взрывы пишет портал Ngs24.

Власти объявили об эвакуации поселка Каменка, который находится неподалеку от военного арсенала

В то же время источники сообщают о шести пострадавших в результате новых взрывов.

Отмечается, что четверо пострадавших получили серьёзные осколочные ранения, их отправили в больницу. Еще двоим оказывают помощь прямо на месте. У пациентов — в основном травмы головы. Людей доставляют в Ачинскую межрайонную больницу.

Отметим, что по данным ТАСС, в результате новых взрывов пострадали 8 человек.

Напомним, ранее в РФ назвали причину взрывов на военных складах в Красноярском крае.