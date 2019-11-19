Презервативы с вазелином: в Борисполе под зданием суда "напали" на Ляшко

Ляшко напал на Геруса / скриншот из видео

В Бориспольском городском районном суде во вторник, 19 ноября, проходит заседание суда по делу о драке лидера Радикальной партии Олега Ляшко и народного депутат от Слуги народа Андрея Геруса. Так, заседание суда, на котором изберут меру пресечения Ляшко, стартовало в 14:00.

Перед началом рассмотрения производства под зданием суда собрался митинг в поддержку лидера Радикальной партии из нескольких десятков участников. Все, кто пришел поддержать Ляшко, держали символику партии.

Кроме того, по данным Страны, экс-наредпа поддержали и однопартийцы, в частности Андрей Лозовой. Дмитрий Линько, Евгений Дейдей и Виктория Сюмар.

Также лидера Радикальной партии поджидали и его противники, а именно участники движения Вирок. Молодые люди при первой же возможности бросили в Ляшко презервативы, наполненные вазелином.

Напомним, Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал нардепу рубашку. Позднее стало известно, что лидера Радикальной партии вызвали по этому делу на допрос в Бориспольскую прокуратуру.. 18 ноября Ляшко вручили подозрение о совершении преступления.