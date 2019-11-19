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Гончарук рассказал, как Кабмин будет бороться с давлением силовиков на бизнес

19 ноября 2019, 21:29

Премьер Алексей Гончар всерьез вознамерился бороться с тем, как украинские силовики "кошмарят" бизнес.

  

Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Глава украинского Кабмина Алексей Гончарук признал факт того, что отечественные силовики оказывают давление на бизнесменов и пообещал бороться с этим явлением.

С таким заявлением чиновник выступил на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). "В Украине есть проблема давления на бизнес силовиками. Правительство намерено с этим бороться и имеет для этого соответствующие инициативы", - заявил Гончарук.

Премьер особо отметил, что украинские правоохранители регулярно вместо того, чтобы ловить преступников, пытаются найти повод для "кошмарения" бизнеса.

"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы роль СБУ, роль других правоохранительных органов, силовиков в экономической сфере была максимально снижена и приведена к адекватному состоянию. У нас есть соответствующие инициативы", - подытожил премьер.

Напомним, ранее в МВФ подстегнули Гончарука из-за недостаточно быстрого темпа реформ.   "Дикая коррупция": Гончарук анонсировал громкую отставку в Укрзализныце

https://glavred.info/ukraine/10121477-dikaya-korrupciya-goncharuk-anonsiroval-gromkuyu-otstavku-v-ukrzaliznyce.html 

Кабмин бизнес правоохранители Алексей Гончарук
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