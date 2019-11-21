Четыре километра гирлянд: как в Киеве будут праздновать Новый год

Новый год в Киеве / КиевМапс

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский раскрыл тайну празднования Нового года и рождественских праздников в Киеве. По его словам, праздновать киевляне будут чуть больше месяца – с 14 декабря по 19 января.

Так, в Киеве обустроят две праздничные зоны – на Софийской и Контрактовой площадях. Тематикой новогоднего городка на Софийской площади станет история о Щелкунчике. В День святого Николая, 19 декабря, в 17:00 от Национальной оперы Украины к Софийской площади пройдет рождественский парад, который и откроет празднование. После парада на площади торжественно зажгут главную елку Украины, которую начнут монтировать уже 5 декабря.

Сообщается, что 30-метровую елку украсят 750 игрушек-конфет и четыре километра гирлянд. Кроме того, вокруг нее развернется восьмиугольная звезда из гирлянд. Герои сказки о Щелкунчике вместе с украинскими казаками расположатся вокруг елки. Также запустят рождественский экспресс.

В то же время, на Контрактовой площади рождественский городок будет оформлен в стиле Опишни. Также здесь оформят резиденцию святого Николая, поэтому 19 декабря также зажгут елку. Отмечается, что в течении праздничного месяца планируется провести шествие звездочетов, выполнение массовой коляды, установка Дидуха и народные гуляния, щедрование в канун святого Василия и выступление фольклорных коллективов.

Кроме того, посетителей городка ожидает стрит-арт каток с горками, концертная программа, фото-зоны, аттракционы, фуд-корты, сувениры, скульптуры-гиганты и красивая иллюминация.

Помимо этого, с 14 декабря до 12 января зимние развлечения продолжатся на Софийской площади, Владимирском проезде на участке от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой, проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. С 14 декабря до 19 января на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской.

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на Новый год 2020.