Собственника "мертвого" VAB Банка Бахматюка объявили в розыск

Олег Бахматюк объявлен в розыск / фото: focus.ua

НАБУ объявило в розыск основателя агрохолдинга Ukrlandfarming, бывшего собственника банка "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега Бахматюка, которого подозревают в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита Национального банка, который знал о злоупотреблениях в "мертвых" банках, но продолжал давать деньги.

В частности, информация о розыске Бахматюка появилась на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что дата исчезновения - 21 ноября, место исчезновения не указано.

Статья обвинения - ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Отметим, ВиЭйБи Банк работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по объему активов. Основным владельцем банка был собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения для председателя правления Райффайзен Банка Аваль, бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука.

Суд отказался взять под стражу Писарука и назначил ему залог в размере 5 миллионов гривен, которые должны быть внесены в течение 5 дней.

В случае внесения залога Писарук обязан сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Читайте также"Смолий, Рожкова = позор": под НБУ прошел флешмоб против коррупционеровТакже ранее НАБУ вручило подозрения в причастности к хищению рефинансирования ВиЭйБи Банка Александру Писаруку, который в период банкротства ВиЭйБи Банка занимал пост первого заместителя главы НБУ, а также бывшему руководителю банковского надзора НБУ Алле Шульге и бывшему руководителю управления НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому.

Кроме того, НАБУ вручило подозрения фактическому владельцу и экс-главе правления ликвидируемого ВиЭйБи Банка, а также ряду должностных лиц этого финучреждения и частных компаний, связанных с прежними владельцами банка.