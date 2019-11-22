Трускавец-2: слуг народа снова соберут на обучение

Нардепов снова соберут в Трускавце / Фото: НВ

В конце января следующего года народных депутатов от партии Слуга народа соберут на очередной тренинг, аналогичный с летним интенсивом для политиков в Трускавце.

Глава Слуги народа и первый замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко заявил Радио НВ, что нардепов проинструктируют относительно цифровой грамотности на фоне скандалов с пранкером Джокером.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать „Трускавец-2" где-то между сессиями — возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт [цифровой грамотности] и пункт о декларировании", - сказал он.

Как ранее сообщалось, пранкер Джокер обнародовал переписку с замминистра инфраструктуры Александрой Клитиной, которую обвинили в получении должности через постель.

Напомним, что ранее пранкер Джокер опубликовал скриншоты общения с мэром Чернигова Владиславом Атрошенко.

Также Джокер заявил, что избегать с ним общения бесполезно. По его словам, боязнь общения с ним лишь демонстрирует страх перед разоблачением.