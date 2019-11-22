ГБР расследует, как Порошенко забрал землю у Пшонки для своего соратника – СМИ

ГБР тайно расследует рейдерство с участием Порошенко / tbrsportal.fatbb.ru

Государственное бюро расследований начало тайное производство о возможном злоупотреблении властью экс-президентом Петром Порошенко в связи с возвратом земли политику Аркадию Корнацкому.

Как сообщает Украинская правда, в 2012 году в Николаевской области была передана в собственность государства сельскохозяйственная земля агрофирмы Корнацкого.

Уточняется, что затем землю получила компания из орбиты сына генпрокурора – Виктора Пшонки. Однако в 2016 году Порошенко отменил решение в польз бывшего нардепа от БПП Корнацкого.

Заявление в ГБР написал экс-нардеп Михаил Добкин. Оно касается злоупотребления властью "лицами, занимавшими особо ответственное положение в органах государственной власти". В деле не указаны фигуранты, но впоследствии дело об указе Порошенко было засекречено.

В ГПУ утверждают, что им неизвестны детали данного расследования, а в ГБР производство комментировать отказались. В деле упоминаются рейдеры, которых Порошенко лишил 1553,97 га земли. Известно, что дело уже передано в суд и на скамье подсудимых могут оказаться шесть человек, их имена неизвестны.

Напомним, киевский апелляционный суд аннулировал доступ ГБР к редакционным документам журналистов программы Схемы: коррупция в деталях, которые готовили расследования Mr. Petro Incognito по делу о поездке бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы.

Как ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 2018-й год встречал в домашних условиях, несколько дней провел в государственной резиденции Гута (Ивано-Франковская область), а затем посетил с частной поездкой Мальдивские острова.