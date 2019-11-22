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Тайный отдых Порошенко на Мальдивах: Суд аннулировал доступ ГБР к данным журналистов

22 ноября 2019, 12:03

Следственный судья предоставил доступ к сведениям, создав угрозу открытия источников информации журналиста при осуществлении им профессиональной деятельности.

Суд аннулировал доступ ГБР к данным журналистов / Dengi.ua

Киевский апелляционный суд аннулировал доступ ГБР к редакционным документам журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA:Первый"), которые готовили расследования "Mr. Petro Incognito" по делу о поездке бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы.

Отмечается, что адвокат Вера Крат подала апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда от 17 октября, которым он предоставил ГБР временный доступ (сроком на 1 месяц) к отснятому материалу, в частности, информационным запросам и ответам на них, различным документальным материалам, а также графику работы журналистов, операторов и водителей и данным по оплате их труда.

В жалобе адвокат ссылается на нормы п. 1 ч. 1 ст. 162 Уголовного процессуального кодекса, согласно которой, информация, которая находится во владении средств массовой информации или журналиста и предоставленная им при условии неразглашения авторства или источника информации, относится к охраняемой законом тайне.

Таким образом, следственный судья предоставил доступ к сведениям, создав угрозу открытия источников информации журналиста при осуществлении им профессиональной деятельности.

Читайте также"Видеть вора на нарах, а не на Мальдивах": Зеленский рассказал, что такое счастьеКроме того, апеллянт считает обжалуемое решение незаконным и необоснованным, принятым незаконным составом суда, поскольку орган досудебного расследования (ГБР) находится в Шевченковском районе, а представительство "Радио Свобода" - в Голосеевском районе.

Поэтому коллегия судей пришла решила отменить постановление следственного судьи Печерского районного суда, как незаконное, вынесенное с существенным нарушением требований Уголовного процессуального кодекса, и считает необходимым в данном конкретном случае назначить рассмотрение дела в суде первой инстанции, передают Украинские новости.

Напомним:

23 октября  стало известно, что Печерский районный суд Киева дал добро следователям ГБР на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы", которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, обнародованное в январе 2018 года.

Более того, следователям ГБР открыли доступ к графику работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда.

Такое решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства Государственного бюро расследований относительно вероятной "незаконной переправки лиц" - в частности, экс-президента – через государственную границу "с использованием заведомо поддельных документов".

17 января 2018 года  сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 2018-й год встречал в домашних условиях, несколько дней провел в государственной резиденции Гута (Ивано-Франковская область), а затем посетил с частной поездкой Мальдивские острова.

Такие сведения сообщили представители пресс-службы главы государства.

"Эту поездку (на Мальдивы - ред.) он оплатил сам, с собственного счета задекларированных средств, что и будет отражено в его электронной декларации!, - заявили они. 

6 августа 2019 года  Государственное бюро расследований подтвердило факт открытия уголовного производства по поводу возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, дело касалось поездки Порошенко на Мальдивы в 2018 году, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.

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