В центре Киева во время Транс-марша произошли столкновения

В субботу, 23 ноября, в центре Киева на Михайловской площади прошел Транс-Марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.

Транс-Марш начался митингом, во время которого участники вспомнили погибших, передает Громадське.

По словам организаторов, они хотели хотят услышать позицию новой власти касательно трансгендерных людей, а также хотят выдвинуть требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Параллельно с Транс-Маршем на свою акцию вышли противники марша. Они пытались прорвать кордон полиции. Правоохранителям пришлось вмешаться и задержать зачинщиков беспорядков.

В Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года. Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии отмечают 20 ноября.

Напомним, ранее в Киеве прошел Конопляный марш за легализацию марихуаны.