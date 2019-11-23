"Путин может воспользоваться": эксперт оценил вероятность наступления РФ на Украину

Аналитик не исключает, что Кремль может воспользоваться политическим кризисом.
Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов высказал мнение, что существует риск военной атаки России на Украину, поскольку Москва может воспользоваться ситуацией и "прорубить" себе сухопутный путь в Крым.
"Действительно, есть риск, что Россия может в определенный момент воспользоваться удобной для нее ситуацией и нанести удар по той части Украины, которая позволит решить проблему обеспечения пресной водой Крыма. Этот вопрос поднимался во время избирательной кампании и много обсуждался в Украине. Военные аналитики не могут не видеть этой опасности", - сказал он во время чата в Главреде.
По словам эксперта, сейчас не заметны приготовления Москвы, однако опыт 2014 года демонстрирует, что не стоит возлагать надежды на добрые намерения Кремля.
"Путин показал, что может действовать крайне вероломно и предательски, наносить удар в спину и пользоваться случайной слабостью соседа", - отметил он.
Морозов добавил, что политический кризис в Украине может стать соблазном для Путина, который не упустит возможность проложить сухопутный путь на аннексированный полуостров.
"У Совбеза РФ будет большое искушение воспользоваться слабостью Украины, чтобы быстро прорубить коридор в Крым по континентальной части украинского государства", - подытожил он.
Напомним, во время чата в Главреде Морозов прокомментировал перспективу возможности развала Российской Федерации и высказал мнение, что именно аннексия Крыма и поставила под вопрос границы РФ.