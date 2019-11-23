"Путин может воспользоваться": эксперт оценил вероятность наступления РФ на Украину

Эксперт полагает, что возможное нападение России - это не миф, а реальность / Reuters

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов высказал мнение, что существует риск военной атаки России на Украину, поскольку Москва может воспользоваться ситуацией и "прорубить" себе сухопутный путь в Крым.

"Действительно, есть риск, что Россия может в определенный момент воспользоваться удобной для нее ситуацией и нанести удар по той части Украины, которая позволит решить проблему обеспечения пресной водой Крыма. Этот вопрос поднимался во время избирательной кампании и много обсуждался в Украине. Военные аналитики не могут не видеть этой опасности", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, сейчас не заметны приготовления Москвы, однако опыт 2014 года демонстрирует, что не стоит возлагать надежды на добрые намерения Кремля.

"Путин показал, что может действовать крайне вероломно и предательски, наносить удар в спину и пользоваться случайной слабостью соседа", - отметил он.

Морозов добавил, что политический кризис в Украине может стать соблазном для Путина, который не упустит возможность проложить сухопутный путь на аннексированный полуостров.

"У Совбеза РФ будет большое искушение воспользоваться слабостью Украины, чтобы быстро прорубить коридор в Крым по континентальной части украинского государства", - подытожил он.

Напомним, во время чата в Главреде Морозов прокомментировал перспективу возможности развала Российской Федерации и высказал мнение, что именно аннексия Крыма и поставила под вопрос границы РФ.