"О, рузкий мир": в аннексированном Крыму врач направил пациента на лечение к святым мощам

Врач в Крыму отправил пациента к святым мощам / 62iNFO.ru

В аннексированном Россией Крыму, в Севастополе, отоларинголог Юрий Белоненко в рецепте посоветовал одной из пациенток съездить к мощам святителя Луки.

По информации, эскулап предложил поездку к святыне в случае, если выписанное лечение не даст эффекта.

Сам медик растолковал, что не часто предлагает пациентам посетить святые мощи, а только в исключительных случаях.

"У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет", — отметил Белоненко.

Он подчеркнул, что помимо поездки к мощам святителя Луки также выписал больной необходимые лекарства, сообщает издание Подъем.

Отметим, в Сети граждане интересуются, "запасся ли врач лопухами и корой дуба".

"О, рузкий мир", - отметил некий пользователь Сети.

"Путинская медицина", - добавил другой пользователь Сети.

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Отметим, жители Крыма сразу отреагировали на эти обещания и "высыпали ему на голову" ведро проблем.