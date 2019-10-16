"Сдохнут счастливыми в родной говени": на фото показали "уничтоженную Россией медицину" в Крыму

Назначенный Россией патрон Крыма Сергей Аксенов признал наличие проблем в крымской медицине и в очередной раз пообещал их решить. Но граждане все меньше верят его обещаниям.

"В частности, для модернизации системы здравоохранения в 2020 году будет выделено порядка 3 млрд рублей", - во всеуслышание заявил Аксенов на своей странице в Facebook.

Отметим, жители Крыма сразу отреагировали на эти обещания и "высыпали ему на голову" ведро проблем.

"Сергей Валерьевич, как всегда все хорошо на словах, а на деле... В городе Керчи из 1 больницы увезли КТ в Симферополь, бывший министр здравоохранения посчитал, что , объединив 1 и 2 больницы , им хватит одного КТ , и его не смутило, что 2 больница находится в другом районе города. И теперь больных и ходячих, и лежачих возят на машинах в другой конец города. По моему ,это не нормально!!!", - ответила в комментариях Ирина Луговая.

"Сергей Валерьевич! Хотелось бы, чтобы в онкологическом учреждении им. Ефетова появился аппарат для УЗИ СЕРДЦА, в поликлинике очередь большая, а в частных - 1200 р.", - добавила Виктория Прудская.

"В Симферополе в онкодиспансере с мая месяца не работает КТ, в Феодосии, в Диагностическом центре в Симферополе тоже", - пожаловалась Ольга Кондрашевская.

"В поликлиниках, конечно, смертоубийства. НО, мама со стенокардия пролежала в 7й кардиологии 10 дней бесплатно. (Ремонт и лечение на уровне). Лекарства в стационаре бесплатно. Направили в Ливадию - бесплатно сделали каронографию и, спустя месяц поставили стент - бесплатно. ( ну благодарность врачам не считаем). А вот лекарства в аптеке - цены космические", - высказала свое мнение Светлана Осипова.

"Была на днях в приемном отделении горбольницы. Чтоб врач хоть как-то обратил внимание и сказал, какие медикаменты нужны-пришлось ,,подбодрить" Интонация поменялась, взгляд стал профессиональнее, добрее и главное-те, кто после меня зайдет к врачу-будут,,обласканы"...так как еще помнят руки...Хорошо,когда есть хоть какая-то денюшка...Хоть как-то порадовать доктора...И это бесплатная медицина?", - вопрошает Алла Диденко.

"Недавно мой дядя получил с Района направление в семашко,к Лору,и приехал зашёл к врачу,она его спрашивает,а сколько вам лет?-ну,69!отвечает тот.когда будет 70 и придёте, ну и что,что вы ничего не слышите,сейчас все глухие,приходите потом!дядя говорит:а как жить? Идите в платную клинику, я вам ничем не помогу. Это просто пис...ц", - рассказала Линара Соловьева.

"Да ,это нормально. И к педиатру две недели-нормально. И с марта талон ждать в октябре в России норма. РФ уничтожила медицину Крыма под свои стандарты", - пишет крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Севастополь Горбольница №3 "Людей в стационар кладут штабелями в коридорах, где расстояние, между койками 30 см. Граждане вынуждены с пневмониями и бронхитами лежать на сквозняках возле стола постовой медсестры" Трамп тут абсолютно беспощаден!", - тоже поделилась фотографиями крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Сдохнут счастливыми в родной говени", - прокомментировала фото Влада Ловита.

Напомним, ранее в Крыму пожаловались на оккупантов из-за новой "стройки века". После успешного, по мнению российских властей, воплощения проекта моста через Керченский пролив, Кремль затеял строительство трассы Таврида. Все бы ничего, вот только местные жители начали возмущаться.

Все дело в том, что дорога в некоторых местах пролегает через частную собственность, за которую оккупанты обещали заплатить, но пока что денег никто не увидел.