"Шпиён, агент 007, терпел": украинцы и люди Порошенко обсуждают уход Райнина в ОПЗЖ

Переход Райнина в ОПЗЖ возмутил членов Европейской солидарности / УНИАН

В среду, 27 ноября, сопредседатель парламентской фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко назвала "человеком в футляре" и "ситуативным попутчиком" бывшего главу администрации Петра Порошенко Игоря Райнина, которого избрали главой харьковской областной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По информации, на представление Райнина приехал Юрий Бойко. При этом во время своей речи он отметил, что Райнин уже давно с ОПЗЖ.

"[Представляю] моего друга, уже могу его так назвать, Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться", - заявил Бойко.

Так вот, Ирина Геращенко подчеркнула, что очистка делает партию сильнее.

"Оппозиция - хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре... Очистка делает команду сильнее", - отметила Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

При этом Геращенко особое внимание обратила на то, что партия должна строиться на идеологии, а не на принадлежности к власти.

В то же время соратница Геращенко по фракции Ирина Фриз тоже не смогла промолчать и высказалась по поводу ухода Райнина.

"Потому что "пятая колонна" Кремля работает. И свои кадры они тщательно хранили и продвигали для дискредитации деятельности команды пятого президента, саботаж принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ под выгодным им углом", - сообщила Фриз на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, под сообщением Ирины Фриз украинцы отметили, что вряд ли Порошенко кто-то в России советовал взять Райнина.

"Але ж голову адміністрації підбирав сам Петро Олексійович. Не думаю, що йому з росії кандидатуру нав'язали", - высказался Сергей Федуняк.

"Вы думаете скоро и порошенко туда перейдет как бывший член партии регионов ужас какой", - предположил Борис Войцеховский.

"Вирок кадровій політиці Порошенка", - вставил свои пять копеек Андрей Афанасенко.

При этом украинцы в соцсети активно комментируют эту новость.

"Кожна зрадницька жопа шукає м'яке та тепле крісло. Так завжди було після виборів", - пишет Татьяна Нун.

"Бонд, джеймс бонд! агент 007. ...и сказать нечего!" - считает Орест Хома.

"Вот такие и мешали, а потом топили Порошенко. И все равно пригрелся уже у новой власти. Гадко это все", - добавила Нина Юхименко.

"Шпиён.мно наступил себе на горло и продолжал терпеть националистский беспредел! какая самоотверженность", - убежден Владислав Терлин.

Читайте также"Иди на х*й, пьяное чучело": Добкин жестко нахамил Порошенко из-за ПутинаНапомним, 24 ноября экс-глава АП Игорь Райнин назвал ключевую ошибку Петра Порошенко. По словам Райнина, на Востоке иначе относились к идеологической триаде кампании Порошенко "Армия, язык, вера", чем на западе Украины.

"На мой взгляд, юго-восток просто не увидел себя в этой триаде. При этом нельзя говорить, что данные регионы не патриотичны. Это абсолютно не так, достаточно много военных из этой части страны защищают Украину. Просто государственная политика как бы не втянула в себя людей. Они не почувствовали себя востребованными до конца, в том числе и во время избирательной кампании", - сказал Райнин.