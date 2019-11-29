Вынесли $200 тысяч: в центре Киеве домушники обокрали квартиру бизнесмена

Кража в квартире Вульфа произошла днем 28 ноября / Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

В самом центре Киева на улице Городецкой произошла крупная квартирная кража. Домушники обнесли квартиру бизнесмена Леонида Вульфа. Он родом из Кривого Рога, малой родины президента Владимира Зеленского.

Кража произошла днем 28 ноября, пишет Страна. Воры, вероятно, работали по наводке. Домушники вскрыли замки отмычками и проникли в апартаменты. Из квартиры они вынесли 200 тысяч долларов. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК Украины - Кража в особо крупных размерах. Воров разыскивают.

О криворожце Леониде Вульфе известно, что в 90-х он создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму Еврокоммодитес, через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции. Прибыльный бизнес привлек внимание криворожских криминальных авторитетов по фамилии Горпинич. Глава семейства по кличке Святой предложил Вульфу "отстегивать долю". Однако, тот делиться отказался. Во время одной из разборок Горпинчич был убит. Потом Вульф занимался различными видами бизнеса, и даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.

Напомним, в конце октября неизвестные обокрали дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного суда Украины Валентины Данишевской. По данным копов, воры проникли в дом через окно. Злоумышленники забрали из сейфа деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов.