"Жуткая ситуация": в Днепре легковушка снесла ребенка, шедшего по переходу

В Днепре Lanos сбил мальчика, который шел по переходу на зеленый / фото: sai.gov.ua

В среду вечером, 27 ноября, в Днепре легковой автомобиль на полном ходу сбил 13-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Ребенок шел по переходу на зеленый сигнал светофора, и его снес Lanos, сообщил Днепр оперативный в Facebook и показал видео, на котором запечатлена жуткая ситуация.

На ролике видно, что после ДТП к пострадавшему побежали прохожие, остановилось проезжающее рядом авто.

"…На месте работали медики и полиция. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу", - отмечается в сообщении.

В Днепре Ланос сбил на пешеходном переходе 13-летнего мальчика Очередная жуткая ситуация. В Днепре Lanos, на полном ходу снёс 13-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу на ЗЕЛЕНЫЙ (!!!) сигнал светофора. Авария произошла вечером 27 ноября. Появилось видео момента ДТП. Пострадавшему в аварии мальчику, сразу же кинулись помогать прохожие. На месте работали медики и полиция. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу. Видимо, водитель Lanos куда-то очень торопился, что не заметил ребенка на пешеходном переходе, да еще и летел на красный. Инцидент зафиксировал Ситуаційний центр міста Дніпра Подписывайтесь на Днепр оперативный Телеграм - https://t.me/joinchat/AAAAAErWhuJvU4idhbZZiw Читайте оперативные новости на https://dnepr.express/ Опубліковано Днепр оперативный Четвер, 28 листопада 2019 р.

Ранее сообщалось, что 14 ноября в Тарасовке (находится под Киевом) произошла жуткая трагедия - поезд насмерть сбил 18-летнюю спортсменку, члена женской молодежной сборной Украины по боксу Амину Булах.