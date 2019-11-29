"Жуткая ситуация": в Днепре легковушка снесла ребенка, шедшего по переходу

В областном центре ребенок переходил дорогу на зеленый, и его снесло авто.
В среду вечером, 27 ноября, в Днепре легковой автомобиль на полном ходу сбил 13-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.
Ребенок шел по переходу на зеленый сигнал светофора, и его снес Lanos, сообщил Днепр оперативный в Facebook и показал видео, на котором запечатлена жуткая ситуация.
На ролике видно, что после ДТП к пострадавшему побежали прохожие, остановилось проезжающее рядом авто.
"…На месте работали медики и полиция. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу", - отмечается в сообщении.
В Днепре Ланос сбил на пешеходном переходе 13-летнего мальчика
Очередная жуткая ситуация. В Днепре Lanos, на полном ходу снёс 13-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу на ЗЕЛЕНЫЙ (!!!) сигнал светофора. Авария произошла вечером 27 ноября. Появилось видео момента ДТП. Пострадавшему в аварии мальчику, сразу же кинулись помогать прохожие. На месте работали медики и полиция. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу. Видимо, водитель Lanos куда-то очень торопился, что не заметил ребенка на пешеходном переходе, да еще и летел на красный. Инцидент зафиксировал Ситуаційний центр міста Дніпра Подписывайтесь на Днепр оперативный Телеграм - https://t.me/joinchat/AAAAAErWhuJvU4idhbZZiw Читайте оперативные новости на https://dnepr.express/Опубліковано Днепр оперативный Четвер, 28 листопада 2019 р.
Ранее сообщалось, что 14 ноября в Тарасовке (находится под Киевом) произошла жуткая трагедия - поезд насмерть сбил 18-летнюю спортсменку, члена женской молодежной сборной Украины по боксу Амину Булах.