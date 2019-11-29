"Без разрешения унесли технику": в Укргазвыдобуванни рассказали об обыске

Укргазвыдобування обыскали и изъяли технику / Скриншот с ugv.com.ua

В пятницу утром, 29 ноября, в аппарате управления акционерного общества Укргазвыдобування, которое входит в состав госкомпании Нафтогаз Украины, был обыск.

Обыск в Укргазвыдобуванни проводили сотрудники Нацполиции и СБУ, говорится на сайте общества.

В компании утверждают, что силовики без разрешения суда изъяли компьютерную технику.

"Во время обыска была изъята компьютерная техника, несмотря на то, что решением (суда - ред.) разрешение на изъятие такой техники не предоставлялась", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июне 2016-го стало известно о разоблачении правоохранителями организованной преступной группировки, которая нанесла Украине ущерб в размере свыше 3 млрд гривен в результате совместной деятельности на основании договоров, заключенных с Укргазвыдобуванням.

В организации коррупционной схемы обвинили уже бывшего нардепа Александра Онищенко - он воспользовался депутатской неприкосновенностью и сбежал из Украины.