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Предлагали пост "министра": НАБУ нашло "связь" Грымчака с боевиками

29 ноября 2019, 16:18

в НАБУ считают, что арестованному Грымчаку предлагали стат "министром" у боевиков.

Юрий Грымчак
Юрий Грымчак / Радио Свобода

Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку якобы предлагали стать "министром" у боевиков. По мнению детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, данная информация является подтверждением риска возможного побега экс-чиновника.

Так, НАБУ расследует дело Грымчака с 25 октября и детективы настояли на его аресте.

"В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью (Грымчака, - ред.) выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку, со слов последнего, тот получил предложение должности министра в ней", - говорится в материалах, передает Лига.

В свою очередь, адвокат Грымчака считает данные опасения НАБУ безосновательными, потому что экс-чиновник внесен Кремлем в санкционные списки. Кроме того, в "ДНР" даже сняли фильм, в котором бывший чиновник представлен как "позор Донбасса и предатель Донбасса".

При этом ВАКС считает, что угроза побега все же есть, потому что санкции не является прямым запретом пересекать границу РФ.

Как ранее сообщал Главред, супруга отказалась вносить залог за арестованного замминистра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака.

Донбасс боевики суд НАБУ Юрий Грымчак
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