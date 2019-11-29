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В облсовете Полтавы устроили потасовку из-за перспективы продажи земли

29 ноября 2019, 23:37

Депутаты грозились оспорить решение сессии в суде.

Депутаты устроили потасовку, споря о продаже земли / Фото: скриншот из видео

Полтавский облсовет в связи с принятием в первом чтении законопроекта о продаже земли проголосовал за обращение к президенту Украины, главе Верховной Рады, премьер-министру Украины, народным депутатам.

Как сообщает Коло, решение голосами поддержали 45 избранников.

Однако накануне голосования депутаты устроили потасовку в сессионном зале. Некоторые утверждали, что получили текст обращения поздно вечером и не успели его изучить. Глава облсовета отметил, что обращение не требует отменить законопроект, но призывает внести существенные правки. Соавтором обращения выступила ассоциация аграриев Полтавской области.

Накануне голосования одна из депутатов заявила, что система голосования не сертифицирована, поэтому результаты легко можно оспорить в суде. Также местный депутат пожаловался, что не смог проголосовать, поскольку кто-то украл его персональную карточку.

Как ранее сообщалось, против продажи земли сельскохозяйственного назначения в случае проведения соответствующего референдума отдали бы свои голоса 59% украинцев.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

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