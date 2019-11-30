Зеленский анонсировал встречу со студентами, избитыми "беркутовцами" на Майдане в 2013 году

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативной встречи с участниками акции, которых в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве избили милиционеры.

Как подчеркнул президент в Facebook, встреча должна состояться на следующей неделе. Он напомнил, что, что шесть лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество.

"Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - отметил президент.

Он добавил, что те студенты "были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи".

Читайте такжеНа Майдане погиб 121 человек: в ГПУ назвали точное число виновных"Сегодня мы почти не вспоминаем имена непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?", - спросил президент.

В связи с этим глава государства заявил, что на следующей неделе "очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что на точку на "делах Майдана" еще не поставили.