"Наелся русского мира": в Луцке разгорелся языковой скандал

В областном центре активисты выступили против нового заведения из-за русского языка.
В Луцке жители "восстали" против новой кофейни, которая открылась в центре города, из-за русского языка.
Жители областного центра недовольны, что вывеска и меню нового заведения - только на русском языке, сообщает ТСН.
Издание узнало, что под кофейней протестовали местные активисты, в частности, ветеран антитеррористической операции на Донбассе Василий Зоровський. Активист отметил, что уже наелся "русского мира".
"Мне просто больно, я уже наелся этого "русского мира". Вот уже показывает: Луганская область, Донецкая, до чего довело", - сказал он.
Вывеску кофейни изменили - теперь она на украинском языке. Совладелица заведения сказала, что работает по франшизе, и меню на русском разрабатывали ее партнеры. Также бизнесвумен пообещала, что в заведении появится меню на украинском.
Ранее в Сети появилась информация, что в Софиевской Борщаговке (находится под Киевом) сотрудница полиции попала в языковой скандал из-за русского языка - остановила водителя и общалась на русском, а после замечания - "впаяла" штраф.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.