"Наелся русского мира": в Луцке разгорелся языковой скандал

В Луцке разгорелся языковой скандал из-за новой кофейни, у которой вывески и меню были на русском / glavcom.ua

В Луцке жители "восстали" против новой кофейни, которая открылась в центре города, из-за русского языка.

Жители областного центра недовольны, что вывеска и меню нового заведения - только на русском языке, сообщает ТСН.

Издание узнало, что под кофейней протестовали местные активисты, в частности, ветеран антитеррористической операции на Донбассе Василий Зоровський. Активист отметил, что уже наелся "русского мира".

"Мне просто больно, я уже наелся этого "русского мира". Вот уже показывает: Луганская область, Донецкая, до чего довело", - сказал он.

Вывеску кофейни изменили - теперь она на украинском языке. Совладелица заведения сказала, что работает по франшизе, и меню на русском разрабатывали ее партнеры. Также бизнесвумен пообещала, что в заведении появится меню на украинском.

Ранее в Сети появилась информация, что в Софиевской Борщаговке (находится под Киевом) сотрудница полиции попала в языковой скандал из-за русского языка - остановила водителя и общалась на русском, а после замечания - "впаяла" штраф.